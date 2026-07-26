Ο Φεράν Τόρες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά το γκολ που χάρισε στην Ισπανία την κορυφή του κόσμου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως τις τελευταίες ώρες τα βλέμματα δεν είναι στραμμένα μόνο στις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις.

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές του στην Ίμπιζα μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάρκος Γιορέντε, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στα ισπανικά social media και στα μέσα ενημέρωσης.

Στα στιγμιότυπα οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές εμφανίζονται να απολαμβάνουν τις διακοπές τους μαζί, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, να πίνουν κρασί, να αγκαλιάζονται, ενώ σε ορισμένες φωτογραφίες καταγράφονται και να φιλιούνται, γεγονός που πυροδότησε πλήθος σχολίων και εικασιών στο διαδίκτυο.

Ferran Torres and Marcos Llorente enjoying their vacations in Ibiza 🏝 pic.twitter.com/1GCpHbnqHp — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 24, 2026

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τη σχέση τους.

Πάντως δεν έχουν προκαλέσει χαμό μόνο τα «καυτά» του φιλιά με τον Γιορέντε, μα και το γεγονός ότι φιλάει το τρόπαιο με έναν τρόπο που όσοι σχολιάζουν στις διαδικτυακές πλατφόρμες δεν θεωρούν πολύ «ανδρικό».

FERRAN TORRES AND PUBILL OH MY GOD pic.twitter.com/eA6ICx0dgy — vitor🦈 ferran world champion (@connellwaIdron) July 21, 2026

Πάντως ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα απολαμβάνει την αποθέωση των φιλάθλων μετά το γκολ που χάρισε στην Ισπανία τον παγκόσμιο τίτλο, με το όνομά του να κυριαρχεί στις τάσεις των social media.

Το hashtag #OhhFerran βρίσκεται ανάμεσα στα δημοφιλέστερα στην Ισπανία, ενώ εκατοντάδες βίντεο στο TikTok είναι αφιερωμένα στον διεθνή άσο, ο οποίος εξελίχθηκε στο πρόσωπο των ημερών τόσο για τις εμφανίσεις του στα γήπεδα όσο και για όσα ακολούθησαν εκτός αυτών.