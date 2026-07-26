Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία για τον τραγουδιστή Τζων Τίκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έκανε γνωστό η κόρη του, Άντζελα Τίκη, με σχετική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της τελετής αναφέροντας:

«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας»

Στην ίδια τοποθέτηση, η κόρη του προσέθεσε το προσκλητήριο προς όσους επιθυμούν να παρευρεθούν:

«Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους»

Η μάχη με την ασθένεια ALS και οι τελευταίες στιγμές

Μετά την είδηση της απώλειας, η Μάγδα Τσέγκου αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Τζων Τίκης αντιμετώπισε τη νευρολογική νόσο ALS τους τελευταίους μήνες, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του:

«Σήμερα θέλω να σας αποκαλύψω τι πραγματικά συνέβη με τον αγαπημένο μας Τζων Τίκη. Εδώ και αρκετούς μήνες έδινε μια πολύ δύσκολη και άνιση μάχη με την ALS, μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια που προχωρούσε γρήγορα και του στερούσε σιγά σιγά κάθε δυνατότητα να κινείται και να επικοινωνεί»

Στην ίδια τοποθέτηση περιγράφηκε η στάση της οικογένειάς του και η εξέλιξη της κατάστασης στα τελικά στάδια:

«Οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν περισσότερο, οι δύο κόρες του, η Αννίτα και η Άντζελα, ήταν συνεχώς δίπλα του. Τον φρόντιζαν με απέραντη αγάπη, όμως καθημερινά έβλεπαν την κατάστασή του να επιδεινώνεται και πονούσαν, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την εξέλιξη της ασθένειας.

Στα τελευταία στάδια, ο Τζων Τίκης δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει. Η επικοινωνία του γινόταν μόνο με τα μάτια. Με ένα βλέμμα έλεγε όλα όσα δεν μπορούσαν πλέον να γίνουν λέξεις. Ήταν μια εικόνα που λύγιζε όποιον βρισκόταν δίπλα του. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχασε ποτέ την αξιοπρέπειά του. Η οικογένειά του επέλεξε να κρατήσει αυτή τη δύσκολη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας τον άνθρωπό τους μέχρι την τελευταία στιγμή»

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε μια παλαιότερη δημόσια παρουσία του, όταν ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στην κόρη του: