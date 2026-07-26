Οι Θερμοπύλες, το παγκόσμιο σύμβολο, που υποτίθεται ότι πασχίζουμε να γίνει προορισμός για να ανέβει τουριστικά η Λαμία και όλη η Φθιώτιδα έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τι συμβαίνει

Οι τουρίστες, που σταματούν στις Θερμοπύλες να δουν το μνημείο του Λεωνίδα και να επισκεφθούν το λόφο του Κολωνού, πέφτουν θύματα διάρρηξης.

Οι άνθρωποι παρκάρουν απέναντι από το μνημείο και ανυποψίαστοι απομακρύνονται από τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στο άγαλμα του Λεωνίδα είτε να ανέβουν στο λόφο του Κολωνού.

Τότε οι γνωστοί – άγνωστοι βρίσκουν την ευκαιρία να σπάσουν με μια πέτρα το παράθυρο του αυτοκινήτου και να αρπάξουν τσαντάκια, πορτοφόλια, σακίδια και ότι άλλο βρουν.

Αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα και κανείς δεν κάνει τίποτα. Τον τελευταίο καιρό οι διαρρήξεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Το χειρότερο όλων είναι ότι πρόκειται για οικογένειες τουριστών οι οποίες ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη, μένουν χωρίς χρήματα, χωρίς ταυτότητες και ταξιδιωτικά έγγραφα, μπαίνοντας σε μια απίστευτη γραφειοκρατική περιπέτεια, τινάζοντας στον αέρα τις διακοπές τους.

Σήμερα Κυριακή (22/7) οικογένεια τουριστών που είχε και μικρό παιδί μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε θύμα διάρρηξης και βρέθηκε σε αυτή την απελπιστική κατάσταση μη ξέροντας τι να κάνει και που να απευθυνθεί.

Είναι ντροπή

Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στον ιστορικό αυτόν τόπο κι εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για σωρεία διαρρήξεων και κλοπών, ένα φαινόμενο που μας εκθέτει διεθνώς.

Αστυνομία, Δήμος, Εφορεία Αρχαιοτήτων και όποιοι άλλοι φορείς εμπλέκονται επιβάλλεται να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να πάρουν μέτρα ώστε αυτή η απαράδεκτη κατάσταση να σταματήσει άμεσα.

Σίγουρα δεν μπορεί εκεί να βρίσκεται μόνιμα ένα περιπολικό γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσωπικού στη Φθιώτιδα.

Θα μπορούσε όμως να είναι κάποιες ώρες εναλλάξ με τη δημοτική αστυνομία. Ας προσλάβουν σεκιούριτι, όπως έχουν προσλάβει για να φυλάνε λίγο πιο πάνω τη δομή μεταναστών.

Και επιτέλους ας συλλάβουν τους γνωστούς – αγνώστους, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά για σωρεία κλοπών και όχι να πάνε μια βόλτα από τα δικαστήρια και την άλλη μέρα να είναι ελεύθεροι για να κάνουν ξανά το ίδιο.