Μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η εγγραφή της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το εμβληματικό βουνό της χώρας αναγνωρίστηκε ομόφωνα ως μικτό αγαθό, με εξέχουσα οικουμενική αξία, καθώς συνδυάζει μοναδικά τη φυσική κληρονομιά, την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, σηματοδοτώντας μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για έναν τόπο που εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελεί σύμβολο της ελληνικής μυθολογίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 21 εγγραφές στον Κατάλογο της UNESCO, ενώ μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος αριθμεί τρία μικτά αγαθά, μια ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία που προϋποθέτει την τεκμηρίωση τόσο των πολιτιστικών όσο και των φυσικών αξιών ενός τόπου.

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

Την απόφαση χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς την «εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους».

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα», ανέφερε σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή φέρνει ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO αποδεικνύει τη βούληση της χώρας να διατηρήσει ζωντανή τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, συνεχάρη τα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος για τη συμβολή τους στην επιτυχία της υποψηφιότητας, η οποία, όπως ανέφερε, έρχεται μετά τις αντίστοιχες διεθνείς αναγνωρίσεις για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης.

Το βουνό των θεών με παγκόσμια αξία

Ο Όλυμπος, με υψόμετρο 2.918 μέτρα, είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία η κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών και του Δία.

Η UNESCO επισημαίνει ότι το ιδιαίτερο μικροκλίμα του, η γειτνίασή του με το Αιγαίο και η έντονη υψομετρική του διαφορά δημιουργούν ένα τοπίο εξαιρετικής ποικιλομορφίας, τόσο σε γεωμορφολογικό όσο και σε οικολογικό επίπεδο.

Μέσα από τα έργα του Ομήρου, του Ησίοδου και τη μεταγενέστερη ελληνική γραμματεία, ο Όλυμπος ξεπέρασε τα όρια του αρχαίου κόσμου και έγινε διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, εμπνέοντας την τέχνη, τη φιλοσοφία και την παγκόσμια πολιτιστική δημιουργία.

Μια «κιβωτός» βιοποικιλότητας

Η διεθνής αναγνώριση αφορά και τη μοναδική φυσική αξία του Ολύμπου. Η περιοχή φιλοξενεί 1.983 taxa, δηλαδή πάνω από το 25% της ελληνικής χλωρίδας, ενώ διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό στενοενδημικών ειδών, φυτών που υπάρχουν μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το βουνό αποτελεί καταφύγιο για σημαντικά είδη πανίδας, μεταξύ των οποίων πολλά είδη πτηνών και θηλαστικών, η καφέ αρκούδα, καθώς και ο μεγαλύτερος ελληνικός υποπληθυσμός αγριόγιδου.

Ο Όλυμπος, που ανακηρύχθηκε πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας το 1938, αποτελεί πλέον και επίσημα έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς παγκόσμιας αξίας.

Μενδώνη: «Μια πολυσήμαντη επιτυχία που μας κάνει όλους περήφανους»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO «πολυσήμαντη επιτυχία που μας κάνει όλους περήφανους».

Όπως ανέφερε, η ένταξη επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι ο Όλυμπος, μέσα από τα ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ταξίδεψε την ελληνική μυθολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Παπασταύρου: Παρεμβάσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ στον Όλυμπο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, η υποψηφιότητα του Ολύμπου αποτέλεσε αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΦΥΠΕΚΑ, σε μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το 2014.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν στον Όλυμπο παρεμβάσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της πρόσβασης και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Το Δίον συμπληρώνει το μοναδικό πολιτιστικό τοπίο

Σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής αξίας του Ολύμπου αποτελεί η αρχαιολογική περιοχή του Δίου, στους πρόποδες του βουνού.

Το αρχαίο Δίον αποτελεί τη σημαντικότερη υλική έκφραση της λατρείας των Ολύμπιων Θεών και συμπληρώνει το μοναδικό τοπίο όπου η μυθολογία, η ιστορία και η φύση συνυπάρχουν.

Η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO αποτελεί μια ιστορική παρακαταθήκη για την Ελλάδα και μια διεθνή αναγνώριση ενός τόπου που εδώ και αιώνες συμβολίζει τη σύνδεση του ανθρώπου με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.