Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κρήτη φαίνεται πως μπαίνει πλέον σε νέα φάση, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε σημαντικές εξελίξεις έπειτα από μήνες ερευνών. Η άγρια επίθεση σε βάρος του τότε 69χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας δικογραφίας με συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται.

Θυμίζεται ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, όταν ο 69χρονος είχε δεχθεί σφοδρή επίθεση και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Η αγριότητα της επίθεσης, κατά την οποία είχε ακρωτηριαστεί τμήμα της γλώσσας του, είχε προκαλέσει σοκ και είχε οδηγήσει σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πλαίσιο της δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά έξι άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι με καταγωγή από την Κρήτη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται βρίσκεται και μία δικαστική υπάλληλος, η οποία ερευνάται για τον ρόλο της στην υπόθεση, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να αξιοποίησε την επαγγελματική της θέση, παρέχοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της αστυνομικής έρευνας και να ευνοήσουν τους εμπλεκόμενους.

Για τους τέσσερις άνδρες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές. Ένας από αυτούς βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση που σχετίζεται με επίθεση σε συγγενικό πρόσωπο του 69χρονου.

Η δεύτερη γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν έχει συλληφθεί, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν σήμερα (25.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, Νομοθεσία περί Όπλων.

Ειδικότερα την 06.09.2024 σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου άγνωστο άτομο εισήλθε στο ποιμνιοστάσιο του 71χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έβαλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο τραυματίζοντάς τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω τέσσερις ημεδαποί εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν Εντάλματα Σύλληψης στο πλαίσιο των οποίων σήμερα (25.07.2026) πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ημεδαποί.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης για έτερη υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

Η ανατριχιαστική περιγραφή του θύματος

Ο 70χρονος είχε περιγράψει με λεπτομέρειες πώς ο δράστης τον αιφνιδίασε την ώρα που πήγε να ανοίξει το υπόστεγο. Παρά τον συναγερμό που είχε εγκαταστήσει, ο δράστης κατάφερε να κρυφτεί και να του επιτεθεί με μανία.

«Την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό και ήταν δύο ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4:10. Ένας ήταν αυτός με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (από μέσα μου) “να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς”».

Παρά τα τραύματα στη σπονδυλική στήλη και τα πόδια, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να χρησιμοποιήσει το κινητό του, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό από τον δράστη. Ωστόσο, ο βασανισμός συνεχίστηκε ακόμα και όταν έπεσε στο έδαφος.

«Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με πυροβόλησε ξανά και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (σ.σ. με τον συνεργό) και λέει “πέθανε”. Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου “παίζει” άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα», είχε πει ο ίδιος σε δηλώσεις του τον Φεβρουάριο.