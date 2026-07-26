Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε γαμήλια δεξίωση στον Βόλο, όταν ο γαμπρός αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του γλεντιού και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκαλώντας αναστάτωση στους καλεσμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου, όταν η δεξίωση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και οι νεόνυμφοι γιόρταζαν μαζί με συγγενείς και φίλους τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής τους.

Ένιωσε αδιαθεσία μετά την κατανάλωση αλκοόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γαμπρός φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί έντονη αδιαθεσία.

Οι παρευρισκόμενοι ανησύχησαν άμεσα για την κατάσταση της υγείας του, ενώ η γιορτή διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια.

Ο νεόνυμφος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε την κατάλληλη φροντίδα, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στους δικούς του ανθρώπους.

Το απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε στιγμές αγωνίας στους συγγενείς και τους φίλους του ζευγαριού, οι οποίοι παρακολουθούσαν με ανησυχία την εξέλιξη της κατάστασης.

Ωστόσο, η περιπέτεια είχε ευτυχώς αίσιο τέλος, καθώς ο γαμπρός ανάρρωσε γρήγορα και η γαμήλια βραδιά συνεχίστηκε, με τους νεόνυμφους να έχουν πλέον ακόμη μία ιστορία να θυμούνται από την ημέρα του γάμου τους.