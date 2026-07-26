Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) σε ύποπτη βαλίτσα.

Η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια ο έλεγχος του αντικειμένου.

Συγκεκριμένα, είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και τα μέτρα ασφαλείας άρθηκαν, με την κυκλοφορία των οχημάτων να επανέρχεται σταδιακά στην περιοχή.