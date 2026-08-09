Μετά τον πρώτο επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, «Το καταραμένο παιδί» του Honoré de Balzac επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή.

Η θεατρική διασκευή ενός από τα πιο ποιητικά έργα του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα παρουσιάζεται από τους Λάζαρο Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα, οι οποίοι υπογράφουν τη θεατρική διασκευή, την απόδοση και τη σκηνοθεσία.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 στο Θέατρο Arroyo, υπό την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15.

Η υπόθεση του έργου

Η ιστορία εκτυλίσσεται λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μέσα στη δίνη των Θρησκευτικών Πολέμων της Γαλλίας. Ο τρομερός κόμης ντ’ Ερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα και επτά μήνες αργότερα γεννιέται ο γιος τους, Ετιέν. Ο κόμης, αμφισβητώντας την τιμιότητα της συζύγου του και αντιμετωπίζοντας με απέχθεια το αδύναμο βρέφος, καταριέται το παιδί του και διατάζει να μεγαλώσει μακριά από εκείνον, στον περίβολο του πύργου του.

Όταν ο θάνατος της γυναίκας του και του δεύτερου γιου του τον αφήνει χωρίς διάδοχο, ο κόμης αναγκάζεται να στραφεί στον Ετιέν, ως την τελευταία του ελπίδα για τη διαιώνιση του οίκου του. Η μοίρα, όμως, έχει ήδη χαράξει τη δική της πορεία.

Η αριστουργηματική νουβέλα του Μπαλζάκ ζωντανεύει για πρώτη φορά στην Ελλάδα επί σκηνής, σε μια παράσταση που εξερευνά την πατριαρχία, την οικογενειακή εξουσία, τη χειραγώγηση, τη διαφθορά και την έπαρση της εξουσίας. Μέσα από μια συγκινητική και σκοτεινή ιστορία, ο συγγραφέας σχολιάζει τις αντιλήψεις των μεγάλων οίκων και τη σκληρή υποταγή στις επιταγές της φεουδαρχίας.

Στην παράσταση ερμηνεύουν οι Λάζαρος Βαρτάνης, Βασιλική Γεωργικοπούλου, Θάνος Παπαθανάσης, Ιωάννα Παπακωνσταντίνου και Στέφανος Παπατρέχας.

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή l Απόδοση l Σκηνοθεσία: Λάζαρος Βαρτάνης – Στέφανος Παπατρέχας

Επιμέλεια σκηνικού χώρου l Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια l Χειροποίητη επεξεργασία φωτογραφιών: Έλλη Εμπεδοκλή

Πρωτότυπη μουσική: Σίσσυ Βλαχογιάννη

Επιμέλεια κίνησης: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)

Μουσική διδασκαλία: Πηνελόπη Σκαλκώτου

Φωτογραφίες l Trailer l Γραφιστικά: Λιλή Νταλανίκα

Βοηθός σκηνοθετών: Βασίλειος Παπαχατζής

Κατασκευή σκηνικών: Λάζαρος Βαρτάνης

Κατασκευή κοστουμιών: Πέρσα Ντόβα

Ειδικές κατασκευές: Στέφανος Παπατρέχας

Επικοινωνία παράστασης: Μαριάννα Παπάκη – Νώντας Δουζίνας

Παραγωγή: ONORIO ΑΜΚΕ

Ερμηνεύουν οι:

Λάζαρος Βαρτάνης

Βασιλική Γεωργικοπούλου

Θάνος Παπαθανάσης

Ιωάννα Παπακωνσταντίνου

Στέφανος Παπατρέχας

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Θέατρο Arroyo, Μεγάλου Αλεξάνδρου 128, Αθήνα (Μετρό Κεραμεικός)

Πρεμιέρα: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Ώρα: 21.15

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.15. Μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2026

Διάρκεια: 90’ (Χωρίς διάλειμμα)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6981135820

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3469575

Τιμές εισιτηρίων: €14 (κανονικό), €12 (άνω των 65/φοιτητικό), €9 (ανέργων/ΑμεΑ/ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων)

Προπώληση: more.com (Από τέλος Αυγούστου)