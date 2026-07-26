Η Πάμελα Άντερσον μπορεί να ταυτίστηκε όσο λίγοι με το Baywatch, ωστόσο δεν θα συμμετέχει στο reboot της δημοφιλούς σειράς που ετοιμάζει η Fox και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2027.

Η ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Deadline ότι δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση για να επιστρέψει στον ρόλο της C.J. Parker, ο οποίος την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο.

«Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό. Κάποια στιγμή είχαν γίνει συζητήσεις με τους γιους μου σχετικά με την παραγωγή, αλλά τελικά δεν προχώρησαν. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, όμως τους εύχομαι κάθε επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι θυμάται με νοσταλγία τα χρόνια των γυρισμάτων, η Άντερσον ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη σειρά.

«Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Αγάπησα εκείνη τη δουλειά, έμαθα πολλά και απέκτησα παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Όμως δεν έχω καμία πρόθεση να επιστρέψω στο Baywatch», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι προτεραιότητά της είναι να δοκιμαστεί σε διαφορετικούς ρόλους και να εξερευνήσει νέες δημιουργικές προκλήσεις.

«Θέλω να κάνω τολμηρές επιλογές, να εκπλήξω το κοινό αλλά και τον εαυτό μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχω κάνει ακόμη και αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και μιας επιστροφής στο θέατρο.

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες The Naked Gun και The Last Showgirl, με την ερμηνεία της στη δεύτερη να της χαρίζει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Όσο για το reboot του Baywatch, η νέα εκδοχή της σειράς θα διατηρήσει στο επίκεντρο τις θεαματικές διασώσεις και τις προσωπικές σχέσεις των ναυαγοσωστών, με νέο καστ και ανανεωμένη ιστορία.