Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ βρέθηκαν στο επίκεντρο νέων σχολίων μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από την πρόσφατη παραμονή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρέθηκαν με αφορμή τις υποχρεώσεις για τα Invictus Games.

Μια εικόνα που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της Μέγκαν Μαρκλ στο Instagram πυροδότησε συζητήσεις, καθώς χρήστες των κοινωνικών δικτύων αναγνώρισαν το τοπίο στο κτήμα Άλθορπ στο Νορθάμπτονσιρ, την ιστορική έδρα της οικογένειας Σπένσερ όπου αναπαύεται η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Στη συγκεκριμένη λήψη, ο Χάρι και ο πρίγκιπας Άρτσι εμφανίζονται να περπατούν κρατώντας μεγάλες ανθοδέσμες, ενώ ακολουθεί η πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Η οικογένεια φιλοξενήθηκε στην έκταση των 13.000 στρεμμάτων κατόπιν πρόσκλησης του Τσαρλς Σπένσερ, αδερφού της Νταϊάνας, δίνοντας την ευκαιρία στα δύο παιδιά να γνωρίσουν τον χώρο όπου μεγάλωσε η γιαγιά τους.

Το κτήμα παρέμεινε κλειστό για το κοινό στις 10 και 11 Ιουλίου, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του.

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Η κίνηση αυτή, αν και ερμηνεύθηκε ως απόδοση φόρου τιμής στη μνήμη της Νταϊάνα, αντιμετωπίστηκε εκ νέου με σκεπτικισμό από το περιβάλλον του στέμματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την προβολή στιγμών που αφορούν την ιδιωτική μνήμη της εκλιπούσης, θεωρώντας πως τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, ενώ ανάλογη παγωμάρα καταγράφηκε και από την πλευρά του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξε να μην κάνει ξεχωριστή ανάρτηση για την επίσκεψη στον τάφο της Νταϊάνα, αλλά ενέταξε τη φωτογραφία του Χάρι και του Άρτσι με τα λουλούδια μέσα σε ένα ευρύτερο “νήμα” (carousel) φωτογραφιών από τις οικογενειακές τους διακοπές

Το ταξίδι περιελάμβανε επίσης μια συνάντηση υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας του Χάρι με τον πατέρα του και τη βασίλισσα Καμίλα, κατά την οποία ο Κάρολος συνάντησε για δεύτερη φορά από κοντά την εγγονή του, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία ή φωτογραφίες στη δημοσιότητα. Αντίθετα, δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος την ίδια ημέρα παρακολουθούσε αγώνα πόλο μαζί με την πριγκίπισσα Κέιτ.