Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Ιταλία στην παραθαλάσσια περιοχή Πεσκίτσι της Απουλίας, υποχρεώνοντας τις αρχές να οργανώσουν ευρεία επιχείρηση μεταφοράς πολιτών μέσω θαλάσσης.

Όπως γνωστοποίησε το ιταλικό λιμενικό, ο αποκλεισμός των χερσαίων προσβάσεων κατέστησε απαραίτητη τη χρήση πλωτών μέσων, με τις αρχές να σημειώνουν σε ενημέρωσή τους:

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής»

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί έξι σκάφη της ακτοφυλακής, τρία της οικονομικής αστυνομίας, καθώς και περίπου δέκα ιδιωτικά πλεούμενα που συνδράμουν στη διαδικασία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ακτοφυλακής, στην ακτή παραμένουν περίπου 300 επιπλέον άτομα εν αναμονή της μεταφοράς τους σε ασφαλές σημείο.

Η εικόνα στο μέτωπο και η τοποθέτηση των τοπικών αρχών

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αεροσκάφος Canadair, ενώ το σύννεφο του καπνού έχει γίνει ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων вдоль της ακτής της Αδριατικής. Παρά την έκταση του συμβάντος, δεν απειλούνται άμεσα κατοικημένες δομές της κοινότητας.

Για την πορεία των επιγειών και εναέριων μέσων, ο δήμαρχος της περιοχής, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, ανέφερε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης: «Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση είναι επί του παρόντος υπό έλεγχο»