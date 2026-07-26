Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν κατόπιν αλλαγής στάσης, δεχόμενος την καθοριστική εισήγηση του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, για παύση των επιχειρήσεων στη νότια ακτογραμμή της περιοχής.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, ο Αμερικανός στρατηγικός διοικητής παρουσίασε την εκτίμησή του στο Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, επισημαίνοντας ότι η αεροπορική εκστρατεία στα Στενά του Ορμούζ έφτασε στο όριο της αποτελεσματικότητάς της. Η τοποθέτηση αυτή επηρέασε άμεσα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, ενώ μέχρι την Πέμπτη εξέταζε τη διεύρυνση των πληγμάτων, αποφάσισε την Παρασκευή να πατήσει «φρένο» στις στρατιωτικές ενέργειες.

Ο επικεφαλής της CENTCOM σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα, έχοντας πλήξει την πλειονότητα των καθορισμένων στόχων. Παράλληλα, εξήγησε ότι η προσβολή του εναπομείναντος 20% των στόχων της επιχείρησης Operation Epic Fury θα απαιτούσε πέρασμα σε γενικευμένη πολεμική σύρραξη, για την οποία δεν υπήρχε σχετική πολιτική εντολή.

Προειδοποιήσεις για τα αποθέματα αεράμυνας και διπλωματικές επαφές

Στο ίδιο πλαίσιο, ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε ιδιωτικά τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Αμερικανό πρόεδρο για τους περιορισμούς στα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την προστασία των αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων. Εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών αρνήθηκαν να προβούν σε δημόσιο σχολιασμό των εμπιστευτικών αυτών αναφορών.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, με το Ιράν και το Ομάν να διαπραγματεύονται όρους για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ανέφερε στην εκπομπή Meet the Press του NBC ότι ο πρόεδρος «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».