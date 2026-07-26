Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε την προσπάθειά του στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου ο Μίλτος Τεντόγλου, που διεξάγεται στον Βόλο.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε από το πρώτο του άλμα ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, προσγειωνόμενος στα 8,52 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια.

Ο Τεντόγλου έχει ήδη την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8,61 μέτρα, το οποίο πραγματοποίησε στο Diamond League του Μονακό, δείχνοντας πως βρίσκεται σε τροχιά κορυφαίων επιδόσεων ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της χρονιάς.

Μεγάλος στόχος του 28χρονου πρωταθλητή παραμένει η κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ, το οποίο ανήκει από τον Ιούνιο του 2007 στον Λούη Τσάτουμα με άλμα στα 8,66 μέτρα.