Μια υπόθεση που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως κλοπή μεγάλης αξίας είχε μια εντελώς απρόσμενη εξέλιξη στην Ινδία. Αστυνομικοί αναζητούσαν τον άνθρωπο που είχε εξαφανίσει τσάντα με χρυσά και ασημένια κοσμήματα από νοσοκομείο, μέχρι που οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν ότι ο «δράστης» ήταν ένας αδέσποτος σκύλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιφερειακό νοσοκομείο της Μαντσάουρ, στο κρατίδιο Μάντια Πραντές. Η Λαταμπάι Βαλμίκι βρισκόταν εκεί μαζί με τον γιο της, ο οποίος είχε εισαχθεί για νοσηλεία έπειτα από τραυματισμό στο χέρι. Μαζί της είχε μια τσάντα στην οποία είχε τοποθετήσει κοσμήματα και μετρητά.

Το πρωί της Δευτέρας η γυναίκα διαπίστωσε ότι η τσάντα είχε εξαφανιστεί. Στο εσωτερικό της υπήρχαν, μεταξύ άλλων, χρυσά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσές χάντρες και διάφορα ασημένια κοσμήματα, καθώς και περίπου 2.000 ρουπίες σε μετρητά. Η συνολική αξία των αντικειμένων υπολογίστηκε σε περίπου 400.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 4.000 ευρώ.

Οι κάμερες αποκάλυψαν τον απρόσμενο «κλέφτη»

Μετά την καταγγελία της γυναίκας, οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες του νοσοκομείου, αναζητώντας στοιχεία για τον άνθρωπο που θα μπορούσε να είχε πάρει την τσάντα.

Οι εικόνες, όμως, τους επιφύλασσαν έκπληξη. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα, ένας αδέσποτος σκύλος καταγράφηκε να μπαίνει στον χειρουργικό θάλαμο, να πιάνει την τσάντα με το στόμα του και να απομακρύνεται έχοντάς την μαζί του.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν την πορεία του ζώου εξετάζοντας διαδοχικά βίντεο από άλλες κάμερες του νοσοκομειακού συγκροτήματος. Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν σε υπαίθριο σημείο εντός των εγκαταστάσεων, όπου εντόπισαν την τσάντα. Προς ανακούφιση της ιδιοκτήτριας, τόσο τα κοσμήματα όσο και τα χρήματα βρίσκονταν ακόμη μέσα και της επιστράφηκαν.

Τα μπισκότα φαίνεται πως ήταν ο πραγματικός στόχος

Η εξήγηση για το ενδιαφέρον του σκύλου αποδείχθηκε ακόμη πιο παράξενη. Όπως είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, μαζί με τα πολύτιμα αντικείμενα είχε βάλει στην τσάντα μπισκότα και άλλα τρόφιμα.

Ο επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος Κοτβάλι, Πουσπέντρα Σινγκ Ρατόρε, εκτίμησε ότι πιθανότατα η μυρωδιά του φαγητού τράβηξε την προσοχή του ζώου. Έτσι, ο σκύλος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα… ενδιαφέρον για τα κοσμήματα χιλιάδων ευρώ που μετέφερε, αλλά απλώς ακολούθησε τη μυρωδιά των τροφίμων.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας χιουμοριστικά σχόλια για τον τετράποδο «κλέφτη». Παράλληλα, το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο, καθώς ο αδέσποτος κατάφερε να φτάσει μέχρι τον χειρουργικό θάλαμο χωρίς να εμποδιστεί.