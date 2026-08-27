Την Πέμπτη 27 Αυγούστου αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και τη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες.

Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 35-37 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 24 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 23 έως 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 22 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 25 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 32-35 βαθμούς, αλλά στη Ρόδο οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 38 βαθμούς και στην Κρήτη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6, στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου.