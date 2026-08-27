Ο επικεφαλής μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού επισκέφθηκε χθες Τετάρτη, 26/8 την Κολομβία, για συνομιλίες σχετικά με τις προσεχείς κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων των δύο κρατών εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, με στελέχη της κυβέρνησης του νέου προέδρου της δεξιάς, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, και με τη στρατιωτική ηγεσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, διακηρύσσοντας ότι θα συντρίψει, με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον, διάφορες κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις που ενέχονται στη διακίνηση κοκαΐνης – η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, η χώρα της Νότιας Αμερικής εντάχθηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των καρτέλ, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Τραμπ.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε χθες, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP ότι ο επικεφαλής του, ο στρατηγός του σώματος των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, έκανε επίσκεψη στην Μπογοτά για να «συναντηθεί με τη νέα στρατιωτική ηγεσία της χώρας και να συζητήσει τις κοινές προσπάθειες για να καταπολεμηθούν οι ναρκοτρομοκράτες και να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση ως προς την ασφάλεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κολομβία».

Η SOUTHCOM συντονίζει από τη Φλόριντα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Χαρακτήρισε την Κολομβία «εταίρο εδώ και πολύ καιρό στον αγώνα εναντίον των καρτέλ» και «ζωτικής σημασίας ηγετική δύναμη ως προς την περιφερειακή ασφάλεια».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος επικράτησε με οριακή διαφορά στην αναμέτρησή του με υποψήφιο της αριστεράς στις εκλογές του Ιουνίου, υποσχόμενος να βάλει τέλος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που είχαν σκοπό να αφοπλιστούν οι συμμορίες και οι οργανώσεις ανταρτών που κατηγορούνται για εμπορία κοκαΐνης και να συντρίψει στρατιωτικά τις ένοπλες παρατάξεις.

Αφού ανέλαβε, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ εναντίον οργανώσεων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στο έδαφος της χώρας.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βοήθεια για την «ασφάλεια» στην Κολομβία.