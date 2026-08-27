Ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά με την πιο ενδιαφέρουσα κινηματογραφικά εβδομάδα, καθώς στα σινεμά έρχονται νέες ταινίες που θα «κλέβουν» την προσοχή από την Οδύσσεια και τον Spider-Man».

Πρώτη και καλύτερη η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Ο Αστερισμός του Σκύλου», ένα ατμοσφαιρικό, μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ επιβίωσης, με τον Τζέικομπ Ελόρντι και τον Τζος Μπρόλιν να ξεχωρίζουν με τις ερμηνείες τους. Ακολουθεί η πολυαναμενόμενη horror σάτιρα «Σεξ και αίμα στο Καμπ Μίασμα» του Τζέιν Σένμπρουν —που κέρδισε και τον Queer Φοίνικα στο πρόσφατο 79ο Φεστιβάλ των Καννών— με την εκπληκτική Τζίλιαν Άντερσον. Μια ταινία για την επιθυμία, την καταπίεση της ηδονής και τη συμφιλίωση με τις φαντασιώσεις μας…

Η αλήθεια είναι πως, φέτος, η φάση με την Αν Χάθαγουεϊ είναι «όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα τη βρεις από κάτω». Έτσι, το «Το Τέλος της Οδού Όουκ» αποτελεί ακόμη μία νέα ταινία της ηθοποιού για φέτος, στην οποία είναι εξαιρετική, έχοντας στο πλευρό της τον επίσης εξαιρετικό Γιούαν ΜακΓκρέγκορ. Το νέο φιλμ του Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ θα λέγαμε ότι είναι ιδανικό για όσους νοσταλγούν το κλασικό «Τζουράσικ Παρκ», με τη διαφορά ότι εδώ το κυνηγητό με τους δεινοσαύρους μεταφέρεται σε μια τυπική αμερικανική γειτονιά των 80s.

Ο Αστερισμός του Σκύλου

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Σενάριο: Μαρκ Λ. Σμιθ

Μουσική: Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Τζέικομπ Ελόρντι, Τζος Μπρόλιν, Μάργκαρετ Κουόλι, Γκάι Πιρς, Άλισον Τζάνεϊ, Μπένεντικτ Γουόνγκ

Διάρκεια: 118 λεπτά

ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

2035, κάπου στο Κολοράντο. Μια φονική πανδημία έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και οι ελάχιστοι εναπομείναντες καλούνται να αντιμετωπίσουν τη ζοφερή τους μοίρα, να δώσουν νόημα στη νέα τους ζωή και να διαφυλάξουν ό,τι έχει απομείνει από την ανθρωπότητα. Ο νεαρός πιλότος Hig και ο βετεράνος στρατιωτικός Bangley έχουν δημιουργήσει ένα καταφύγιο σε έναν εγκαταλελειμμένο αεροδιάδρομο. Ενώ ο Bangley δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει, ο Hig αναζητά επίμονα άλλους επιζώντες. Όλα θα αλλάξουν όταν συναντήσει τον καχύποπτο Pops και την ανοιχτόκαρδη κόρη του Cima.

Σεξ και Αίμα στο Καμπ Μίασμα

Σκηνοθεσία: Τζέιν Σένμπρουν

Σενάριο: Τζέιν Σένμπρουν

Μουσική: Alex G

Πρωταγωνιστούν: Χάνα Αϊνμπιντερ, Τζίλιαν Αντερσον, Τζακ Χέιβεν, Πάτρικ Φίσλερ

Διάρκεια: 112 λεπτά

Η.Π.Α., 2026

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η νεαρή δημιουργός Κρις, μεγαλωμένη με ταινίες τρόμου των 80ς-90ς, («Παρασκευή και 13», «Εφιάλτης στον Δρόμος με τις Λεύκες» κ.ο.κ), προσπαθεί να πείσει τα στούντιο να χρηματοδοτήσουν το μεγάλο της όνειρο: να αναβιώσει το «Camp Miasma», ένα ξεχασμένο horror franchise όπου ένας gender-fluid δολοφόνος τρομοκρατεί νεαρούς κατασκηνωτές σε μια λίμνη. Και θέλει να επιστρατεύσει την πάλαι ποτέ έφηβη -και νυν 60χρονη- πρωταγωνίστρια των original ταινιών. Μόνο που εκείνη έχει μυστηριωδώς αποσυρθεί. Η κοπέλα ταξιδεύει «στον τόπο του εγκλήματος» για να συναντήσει την Μπίλυ Πρέστον -που ζει εκεί απομονωμένη- με σκοπό να την πείσει να πρωταγωνιστήσει και στο remake. Όταν τελικά συναντιούνται, βυθίζονται σε ένα αιματοβαμμένο χάος πόθου, τρόμου και τρέλας.

Το Τέλος της Οδού Οουκ

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ

Σενάριο: Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ

Μουσική: Μάικλ Τζιακίνο

Πρωταγωνιστούν: Αν Χάθαγουεϊ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Μέισι Στέλα, Κρίστιαν Κόνβερι, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις, Π. Τζ. Μπερν

Διάρκεια: 99 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την Οδό Όουκ από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα, όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη δύναμή τους είναι οι συναισθηματικοί δεσμοί τους.

Γράμματα Αγάπης

Σκηνοθεσία: Αλίς Ντουάρ

Σενάριο: Αλίς Ντουάρ

Πρωταγωνιστούν: Ελα Ρουμφ, Μόνια Τσόκρι, Νοεμί Λβόβσκι, Ζιλιέν Γκασπάρ-Ολιβερί, Ζαν Ερί, Οντ Πεπέν

Διάρκεια: 96 λεπτά

Γαλλία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Η Σελίν περιμένει το πρωτότοκο παιδί της. Αλλά δεν είναι αυτή που είναι έγκυος. Σε τρεις μήνες, η σύζυγός της Νάντια θα γεννήσει την κόρη τους. Για να μπορέσει να αναγνωριστεί από τις αρχές ως γονιός αυτού του παιδιού, η Σελίν πρέπει να συγκεντρώσει συστατικές επιστολές από 15 ανθρώπους του κοντινού και του ευρύτερου περιβάλλοντός της. Θα τα καταφέρει;

Μυστικά και Ψέματα

Σκηνοθεσία: Μάικ Λι

Σενάριο: Μάικ Λι

Μουσική: Αντριου Ντίξον

Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Ζαν-Μπατίστ, Τίμοθι Σπολ, Φίλις Λόγκαν, Κλερ Ράσμπρουκ, Ελίζαμπεθ Μπέρινγκτον

Διάρκεια: 136 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Μ. Βρετανία, 1996

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Oταν η Ορτάνς, μια νεαρή μαύρη οπτομέτρης που είχε υιοθετηθεί, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα, έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη αλήθεια: η μητέρα που αναζητά είναι μια λευκή γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει στο ανατολικό Λονδίνο σε μια δυσλειτουργική οικογένεια με τα δικά της βαθιά τραύματα και μυστικά…

Πού Είναι Tο Σπίτι Tου Φίλου Μου;

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι

Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι

Μουσική: Αμίν Αλά Εσίν

Πρωταγωνιστούν: Μπαμπάκ Αχμαντπούρ, Αχμάντ Αχμαντπούρ

Διάρκεια: 88 λεπτά

Γλώσσα: Περσικά

Ιράν, 1987

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Ο Αχμάντ, μαθητής δημοτικού σε ένα μικρό ορεινό χωριό στο Ιράν, παίρνει κατά λάθος στο σπίτι του το τετράδιο του συμμαθητή του, Ρεζά. Γνωρίζοντας ότι ο Ρεζά θα αποβληθεί από το σχολείο αν πάει την επόμενη μέρα χωρίς αυτό, ξεκινάει να βρει το σπίτι του φίλου του στο γειτονικό χωριό και να του το επιστρέψει…