Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα στην Εθνική Οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης το πρωί της Πέμπτης 27/8.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του 221ου χλμ. έξω από τη Στυλίδα, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε φωτιά στο φορτίο που κουβαλούσε.

Γρήγορα πρόλαβε και διαχώρισε τον τράκτορα από το φορτίο που περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Στυλίδα, Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ που βρισκόταν σε περιπολία στην Εθνική Οδό. Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, ενώ οι πυροσβέστες πρόλαβαν τις φλόγες πριν φύγουν από την Εθνική Οδό και κάψουν γύρω έκταση.