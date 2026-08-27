Συναγερμός ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στο νησί της Χίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Βίκι.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Χίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.