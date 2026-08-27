Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, που κέρδισε την αγάπη του κοινού και τις θερμότερες κριτικές, ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στο σινεμά. Η View Master Films μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Εθνικός Ελληνορώσων» (Disqualifié), σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη και σενάριο του ιδίου και του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου.

Η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, φέρνει ξανά μαζί το αυθεντικό καστ της παράστασης. Υπόσχεται δε να μεταφέρει αναλλοίωτη τη δυναμική και τους ζωντανούς διαλόγους της σκηνής στη μεγάλη οθόνη, προσφέροντας στο κοινό μια νέα, διεισδυτική και άκρως ατμοσφαιρική οπτική εμπειρία.

Μια παρέα παιδικών φίλων, σαραντάρηδες πια, εξακολουθεί να συναντιέται μία φορά τον μήνα για να παίξει μπάσκετ στο παλιό κλειστό γήπεδο του Εθνικού Ελληνορώσων. Όταν ένας από αυτούς εξαφανίζεται ξαφνικά, ένα νέο μέλος έρχεται να καλύψει την θέση του στην ομάδα. Αυτό που μοιάζει με ένα ακόμη συνηθισμένο παιχνίδι μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μακρύ αποχαιρετισμό: στη φιλία όπως την ήξεραν, στη νεότητά τους και σε εκείνη την εκδοχή του εαυτού τους που πίστευαν πως θα διαρκούσε για πάντα.

Μια ιστορία για τη φιλία…

Ο Γιώργος Τελτζίδης σημειώνει: «Ο “Εθνικός Ελληνορώσων” είναι μια ιστορία για τη φιλία, την ενοχή και τη στιγμή που αναγκάζεσαι να αντικρίσεις όχι αυτό που πίστευες πως θα γίνεις, αλλά αυτό που τελικά έγινες. Οι χαρακτήρες της ταινίας είναι άνδρες μιας γενιάς που μεγάλωσαν μαζί, χωρίς να μάθουν ποτέ να εκφράζονται πραγματικά. Κρύβουν τον φόβο, την τρυφερότητα και την απογοήτευσή τους πίσω από το χιούμορ, τον ανταγωνισμό και τις αναμνήσεις μιας κοινής νεότητας. Όταν όμως αυτοί οι κώδικες επικοινωνίας παύουν να λειτουργούν, το παλιό γήπεδο, το τελευταίο τους καταφύγιο, γίνεται ο τόπος όπου αναγκάζονται να έρθουν αντιμέτωποι με όσα απέφευγαν επί χρόνια».

Η διεθνής πορεία της παρέας…

Η ταινία, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Ιταλίας, έχει ήδη καταγράψει μια λαμπρή διεθνή παρουσία πριν καν ολοκληρωθεί. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Torino Film Lab – Screens of Tomorrow και παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα Works in Progress του 23ου Sofia Meetings (παράλληλο τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σόφιας), προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών διανομέων, sales agents και εκπροσώπων φεστιβάλ.

Η ταινία βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας (post-production), με την ολοκλήρωσή της να προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026, θέτοντας τις βάσεις για τη φεστιβαλική της πορεία στο εξωτερικό και στις ελληνικές αίθουσες.

Και λίγα λόγια τον σκηνοθέτη…

Ο Γιώργος Τελτζίδης είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης με σημαντική πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έργα του έχουν προβληθεί και διακριθεί σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ (όπως τα Φεστιβάλ Καννών – Canal+ Award, Tribeca, Clermont-Ferrand, AFI Fest κ.ά.). Ο «Εθνικός Ελληνορώσων» (Disqualifié) αποτελεί την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας.

Συντελεστές ταινίας

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τελτζίδης

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μοντάζ: Δημήτρης Πολύζος

Ήχος: Παναγιώτης Παπαγιαννόπουλος

Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Εύα Γουλάκου

Ηθοποιοί: Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Μάκης Παπαδημητράτος, Στέλιος Δημόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Σοφία Κουνιά

Παραγωγή: View Master Films

Με τη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας– Creative Greece