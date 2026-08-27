Στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, με το κόμμα να παρουσιάζει τις προτάσεις του για την προστασία των πολιτών και των δανειοληπτών. Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται στις 18:00 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, ανάρτησαν βίντεο στο TikTok, όπου κάνουν μια σύντομη ενημέρωση.

«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», τονίζεται μεταξύ άλλων.