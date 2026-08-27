Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά πάνω στο πλοίο. Οι φλόγες τέθηκαν αργότερα υπό έλεγχο, όπως γνωστοποίησε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το συμβάν καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, μέσω της οποίας διακινείται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η UKMTO, το πλήρωμα δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι ναυτικοί βρίσκονται ασφαλείς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν επίσης να έχει προκληθεί ρύπανση ή άλλη ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαιτίας του πλήγματος.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο τι ακριβώς συνέβη πριν από το χτύπημα, ενώ δεν έχει εξακριβωθεί από πού προήλθε το βλήμα που έπληξε το δεξαμενόπλοιο.