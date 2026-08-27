Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας από τον Βόλο προς την Αθήνα, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε επιβάτιδα που ταξίδευε με τη γάτα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου και έγινε γνωστό έπειτα από καταγγελία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ). Αναλυτικότερα, η γυναίκα ταξίδευε έχοντας μαζί της τη γάτα της, σε ειδικό κλουβί μεταφοράς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΦΠΟ, προσωπικό ασφαλείας και οδηγοί της ζήτησαν να τοποθετήσει το ζώο στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, επικαλούμενοι τους «κανόνες» για τη μεταφορά κατοικίδιων.

Η Ομοσπονδία χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση απαράδεκτη και υποστήριξε ότι η ερμηνεία της νομοθεσίας ήταν λανθασμένη. Όπως επισήμανε, τα μικρά ζώα συντροφιάς μπορούν να μεταφέρονται στον χώρο των επιβατών, εφόσον βρίσκονται σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς, ενώ δεν προβλέπεται η τοποθέτησή τους σε σημεία όπως οι διάδρομοι, οι σκάλες ή οι είσοδοι και έξοδοι του οχήματος.

Η ΠΦΠΟ απέστειλε επιστολή στη διοίκηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας, ζητώντας την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την ενημέρωσή της για τα αποτελέσματα της έρευνας. Παράλληλα, ζήτησε να δοθούν σαφείς οδηγίες στο προσωπικό σχετικά με τη νόμιμη μεταφορά ζώων συντροφιάς, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογες καταστάσεις.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας ανέφερε ότι έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους, ενώ εξέφρασε τη συγγνώμη της προς την επιβάτιδα για την ταλαιπωρία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε.

Η ανάρτηση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

«Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε καταγγελία προς τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Νομού Μαγνησίας για σοβαρό περιστατικό που καταγγέλθηκε σε δρομολόγιο Βόλος-Αθήνα, κατά το οποίο επιβάτιδα που ταξίδευε νόμιμα με τη γάτα της φέρεται να αντιμετωπίστηκε με απαράδεκτο τρόπο από προσωπικό ασφαλείας και οδηγούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να τοποθετήσει το ζώο στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, με εσφαλμένη επίκληση της νομοθεσίας. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς εντός του χώρου των επιβατών, σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, και όχι σε διαδρόμους, σημεία εισόδου-εξόδου ή στον χώρο αποσκευών.

Με την επιστολή της, η ΠΦΠΟ ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, την έγγραφη ενημέρωση για τα αποτελέσματά της, την ορθή ενημέρωση του προσωπικού και τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και ο σεβασμός προς τους επιβάτες που μεταφέρουν νόμιμα τα ζώα συντροφιάς τους αποτελούν υποχρέωση κάθε μεταφορικού φορέα.

Τελικά απάντησε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας παραδεχόμενο τα λάθη των υπαλλήλων του, ζητώντας συγνώμη απο την επιβάτιδα που ταλαιπωρήθηκε, δεσμευόμενο πως θα εκπαιδεύσει-ενημερώσει τους υπαλλήλους του κατάλληλα και βάσει των ισχυόντων νόμων που αναλυτικά του παραθέσαμε.

Κοινοποιούμε για… γνώση».

Η απάντηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας