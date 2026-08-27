Το «τριφύλλι» φιλοξενείται απόψε (20:00) από τη Χράντετς Κράλοβε στη «Malsovicka Arena», στη ρεβάνς των playoffs του Conference League για την πρόκριση στη League Phase.

Το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ άφησε τα πάντα ανοιχτά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Καλάμπρια επιστρέφει και δίνει μία σημαντική λύση στην άμυνα, ενώ εκτός παραμένουν οι Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Πιθανές ενδεκάδες:

Χράντετς Κράλοβε (Ντέιβιντ Χόρεϊς): Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Αντίνο, Λίβαϊ Γκαρσία, Τετέι.