Ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στον Άγιο Δημήτριο αποκάλυψε πως ένας 61χρονος οδηγός ταξί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές, Τρίτη 25/8 το βράδυ, περίπου στις 9:00, όταν το ταξί συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Ευτυχώς, από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε ο αναβάτης.

Επί τόπου άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν, όπως προβλέπεται, σε αλκοολομέτρηση του οδηγού. Και στις δύο μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης αλκοόλ ήταν θετικός.

Μάλιστα, στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε συγκέντρωση 1,04 mg/l εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό και πολλαπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματίες οδηγούς.

Οι αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.