Πτωτικά κινούνται για ακόμη μία συνεδρίαση οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι απώλειες των τελευταίων ημερών ενώ οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν κατά 60 σεντς, ή 0,7%, στα 87,24 δολάρια το βαρέλι στις 00:04 GMT.

Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε επίσης απώλειες 0,7%, ή 56 σεντς, διαμορφούμενη στα 81,67 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.