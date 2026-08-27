Από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες η Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο με πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο να συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πρώτο σταθμό το Μετρό της πόλης, το οποίο από σήμερα θα έχει πέντε νέους σταθμούς.

Στον σταθμό «Μίκρα», στις 09:30, θα γίνει παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά. Πρόκειται για μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να αναδείξει την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας και στην παρουσίαση ενός συμπαγούς οδικού χάρτη προς το 2030. Και αυτές οι συναντήσεις αποτελούν παράδοση λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη».

Η «Επιχείρηση Βορράς» της κυβέρνησης φέρνει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία της Μακεδονίας. Και γι’ αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία, όπου πέρα από τις συναντήσεις που θα έχει, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας, ανάπτυξης και άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες.

Έτσι, μετά από τη διανυκτέρευση στη Φλώρινα, ο πρωθυπουργός το πρωί της Παρασκευής, σε μια περιοχή με ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω του μεταλιγνιτικού μετασχηματισμού, θα εστιάσει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Θα επισκεφθεί σημαντικές παραγωγικές μονάδες, όπως τις εγκαταστάσεις της Tottis Foods, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό», καθώς και την εταιρεία «Γκρέκα».

Στόχος είναι να προβληθεί το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων και η δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Στη συνέχεια, η περιοδεία θα συνεχιστεί στην Πτολεμαΐδα, με επισκέψεις στην Wonderplant και στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά, αναδεικνύοντας τις πράσινες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Ο τελικός σταθμός της περιοδείας θα είναι η Κοζάνη, όπου ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο, ενώ το απόγευμα θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει απευθείας με τους πολίτες της περιοχής.

Αυτή η εξόρμηση, σύμφωνα με συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει μόνο διαχειριστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μια σαφή πολιτική επιλογή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να επαναβεβαιώσει την κυβερνητική κυριαρχία

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αμβλύνει τις τοπικές ανησυχίες για την απολιγνιτοποίηση και να απαντήσει στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ερημοποίηση της επαρχίας. Προβάλλοντας απτά αποτελέσματα στις υποδομές και νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να επαναβεβαιώσει την κυβερνητική κυριαρχία και να αποδείξει ότι η περιφερειακή σύγκλιση παραμένει στην κορυφή της ατζέντας του.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα ξεδιπλώσει από το Βελίδειο το κυβερνητικό σχέδιο για τους επόμενους μήνες, αλλά και εκείνο που θα ακολουθήσει αν επανεκλεγεί με ορίζοντα το 2030.