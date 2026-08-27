Η αντίστροφη μέτρηση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει ξεκινήσει για χιλιάδες επιχειρήσεις, με την ΑΑΔΕ να ανεβάζει ταχύτητα στην ενημέρωση των υπόχρεων ενόψει της 1ης Οκτωβρίου 2026. Τα email φθάνουν το ένα μετά το άλλο, υπενθυμίζοντας ότι από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίγει η δεύτερη και τελευταία φάση του νέου καθεστώτος, η οποία βάζει στο ηλεκτρονικό σύστημα τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.

Μαζί με την υπενθύμιση έρχεται και η προειδοποίηση. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσέξουν τις προθεσμίες, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της απαιτούμενης δήλωσης, αλλά και η έκδοση τιμολογίων με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που προβλέπει το νέο πλαίσιο, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα ενημερωτικά μηνύματα της ΑΑΔΕ, από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023.

Στο νέο καθεστώς εντάσσονται οι συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), όπου δεν υφίσταται ήδη υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων.

Το τρίμηνο προσαρμογής

Η μετάβαση, πάντως, δεν θα γίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Για τη δεύτερη φάση προβλέπεται τρίμηνη περίοδος προσαρμογής, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα και τους υφιστάμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών.

Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση. Για να αξιοποιήσουν το τρίμηνο προσαρμογής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο myDATA, δηλώνοντας ως ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Οι δύο επιλογές

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος, οι επιχειρήσεις θα έχουν δύο επιλογές για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων:

Μέσω παρόχου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Η έκδοση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «timologio» ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές «myDATAapp», με τα παραστατικά να εκδίδονται ψηφιακά και να διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην πλατφόρμα myDATA.

Τα πρόστιμα

Η έκδοση τιμολογίου με τρόπο που δεν προβλέπεται από το νέο καθεστώς αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μη έκδοση παραστατικού, ενεργοποιώντας τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το στοιχείο που δεν εκδόθηκε νόμιμα. Το ελάχιστο συνολικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο ανέρχεται σε 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Σε περίπτωση υποτροπής, ο λογαριασμός μεγαλώνει. Σε νέα παράβαση το πρόστιμο φθάνει στο 100% του φόρου, με κατώτατο ποσό τα 500 ευρώ για απλογραφικά και τα 1.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Σε κάθε επόμενη υποτροπή ανεβαίνει στο 200% του φόρου που αντιστοιχεί στο μη εκδοθέν παραστατικό ή στη σχετική διαφορά, με ελάχιστα ποσά τα 1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα.

Κυρώσεις προβλέπονται και για στοιχεία που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ενώ παραλείψεις στις υποχρεώσεις έκδοσης και διαβίβασης μπορούν, ανάλογα με το είδος της παράβασης, να φέρουν πρόσθετα πρόστιμα. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Σε περιπτώσεις μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η κύρωση μπορεί να φθάσει τα 2.500 ευρώ.

Η αγορά ζητά περισσότερο χρόνο

Και ενώ το ημερολόγιο μετρά αντίστροφα για την 1η Οκτωβρίου, στην αγορά η συζήτηση για παράταση παραμένει στο τραπέζι. Φορείς ζητούν η υποχρεωτική εφαρμογή για τη δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων να μετατεθεί για την 1η Μαρτίου 2027, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερο περιθώριο για την τεχνική και οργανωτική προετοιμασία.