Η κυβέρνηση της Κολομβίας εξετάζει σχέδιο για τη μεταφορά κρατουμένων υψηλής επικινδυνότητας σε πλοία που θα βρίσκονται μακριά από τις ακτές, μετατρέποντάς τα ουσιαστικά σε πλωτές φυλακές.

Την πληροφορία έκανε γνωστή την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, υπόσχεται μετωπική σύγκρουση με ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, κι έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης αφιερωμένης σε ζητήματα ασφαλείας, διέταξε να προχωρήσουν οι εγκλεισμοί σε πλοία-φυλακές, ανέφερε η πηγή του AFP στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σκοπός είναι να αποτρέπονται αποδράσεις και να μειώνονται στο ελάχιστο οι επαφές των εγκλείστων με τον έξω κόσμο.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κράτηση αυτού του είδους αντίκεται προς θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και νομικές εγγυήσεις.

Το 2007, ο πρόεδρος της δεξιάς την εποχή, ο Άλβαρο Ουρίμπε, είχε στείλει φερόμενους ως βαρόνους των ναρκωτικών σε πλοία-φυλακές στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ωκεανό προτού οι αρχές προχωρήσουν στην έκδοσή τους στις ΗΠΑ.