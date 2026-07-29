Η εποχή των χάρτινων τιμολογίων τελειώνει οριστικά για τις επιχειρήσεις. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 και οι μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ περνούν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η ΑΑΔΕ προσδοκά ότι η καθολική εφαρμογή του μέτρου θα περιορίσει δραστικά την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την απόκρυψη συναλλαγών, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2.500 ευρώ.

Με την ένταξη και των μικρών επιχειρήσεων, το νέο σύστημα καλύπτει πλέον σχεδόν το σύνολο της αγοράς, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να περιορίζει την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Από την 1η Οκτωβρίου, οι μικρές επιχειρήσεις θα εκδίδουν όλα τα τιμολόγιά τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, είτε μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Προβλέπεται, πάντως, μεταβατική περίοδος έως το τέλος Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες υποχρεώσεις.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και στις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, για συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε., η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Τα φορολογικά κίνητρα

Για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, προβλέπονται σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Ειδικότερα:

η δαπάνη για την αρχική προμήθεια του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού αποσβένεται προσαυξημένη κατά 100%,

η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων κατά τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, επίσης προσαυξημένη κατά 100% κατά το έτος πραγματοποίησής της.

Οι κυρώσεις

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής έκδοσης και διαβίβασης των παραστατικών. Σε περίπτωση μη έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή φορολογικό έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και το είδος της συναλλαγής.

Συγκεκριμένα: