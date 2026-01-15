Σε τροχιά υποχρεωτικής εφαρμογής βρίσκεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), σηματοδοτώντας το τέλος των χάρτινων τιμολογίων και την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακά φορολογικά παραστατικά.

Το μέτρο εντάσσεται στον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την ΑΑΔΕ να αποκτά τη δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Μαρτίου 2026, κατά την οποία θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τα υφιστάμενα εμπορικά ή λογιστικά συστήματα με τις ειδικές φόρμες καταχώρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή στο νέο καθεστώς.

Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής timologio και να έχουν ενταχθεί πλήρως στο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η υποχρεωτική εφαρμογή μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2026, με μεταβατική περίοδο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συναλλαγές εντός και εκτός Ελλάδας

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν και θα λαμβάνουν τιμολόγια αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων και ασφαλών ψηφιακών υποδομών. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών προς ελληνική επιχείρηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο ο λήπτης θα είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται. Για τις συναλλαγές με τρίτες χώρες η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, ενώ για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές παραμένει, προς το παρόν, προαιρετική.

Η έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένων παρόχων, οι οποίοι διασυνδέονται απευθείας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής timologio που παρέχεται από τη φορολογική διοίκηση.

Φορολογικά κίνητρα

Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα νωρίτερα, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση για δαπάνες αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για την υπηρεσία τιμολόγησης για τον πρώτο χρόνο χρήσης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η προθεσμία έγκαιρης ένταξης έληξε την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις το σχετικό περιθώριο φτάνει έως τις 3 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, στη μείωση της απώλειας εσόδων από ΦΠΑ και στη διευκόλυνση της έκδοσης προσυμπληρωμένων δηλώσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τη φορολογική διοίκηση.