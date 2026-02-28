Κοντά στο 1 δισ. ευρώ τα έφτασαν το 2025 τα έσοδα από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα το όφελος για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας σε σχέση με το 2019 να υπερβαίνει πλέον τα 650 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύγιο του 2025, η αξία των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη χρονιά έφτασε στα 972 εκατ. ευρώ έναντι 710 εκατ. που ήταν η αξία των εισαγωγών. Συνεπώς το εμπορικό ισοζύγιο για το ρεύμα ήταν πλεονασματικό κατά 261 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά το 2019 το ισοζύγιο του ρεύματος ήταν αρνητικό σε βάρος της χώρας μας και οι εισαγωγές κάλυπταν το 18 % των εγχώριων αναγκών. Το 2019 η αξία των εισαγωγών ξεπέρασε τα 500 εκατ. έναντι 106 εκατ. που ήταν οι εξαγωγές. Άρα το έλλειμμα των 400 εκατ. του 2019 μετατράπηκε σε πλεόνασμα 261 ευρώ το 2025 που σημαίνει ότι το συνολικό όφελος ξεπερνά τα 650 εκατ.

Η χώρα, υπενθυμίζεται, το 2024 έγινε εξαγωγέας ενέργειας, για πρώτη φορά μετά το 2000, οπότε το πλεόνασμα ήταν 121,5 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλά το ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές ρεύματος που σημείωσε η Ελλάδα το 2025. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία από την ανάλυση του Green Tank, οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές) της χώρας έσπασαν το «φράγμα» των 3 TWh (3,010 GWh) για όλο το 2025, ξεπερνώντας τις καθαρές εξαγωγές του 2024 (307 GWh) κατά σχεδόν 10 φορές. Η χώρα ήταν καθαρά εξαγωγική 11 από τους 12 μήνες, ενώ το 2024 ήταν εξαγωγική τους 5 από τους 12 μήνες.

Σε σχετικές αναφορές του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος τονίζει ότι η Ελλάδα είναι σήμερα ο έβδομος μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας στην ΕΕ ενώ στο παρελθόν ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εισαγωγέας.

Ο ίδιος αναφέρει σχετικά με το ενεργειακό ισοζύγιο του 2025: «Η ευρωπαϊκή αγορά είναι σχεδιασμένη για να στέλνει ηλεκτρική ενέργεια από την πιο φθηνή περιοχή στην πιο ακριβή. Συνεπώς, σε γενικές γραμμές, όταν μια χώρα εξάγει, έχει τιμές ίσες ή χαμηλότερες από τις χώρες στις οποίες στέλνει ενέργεια. Το 2025, η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για 263 ημέρες. Εκείνες τις ημέρες, είμαστε 5,9 ευρώ/MWh φθηνότεροι από τη Βουλγαρία, ενώ τις μέρες που είχαμε καθαρές εισαγωγές, είμαστε 3,6 ευρώ πιο ακριβοί. Για το 2025 συνολικά, η τιμή στην Ελλάδα ήταν 3,1% κάτω από τη Βουλγαρία – ενώ το 2019, όταν εισάγαμε το 18% των αναγκών μας, είμαστε στο +34%».