Στην τελική ευθεία μπαίνει η επόμενη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, με τη δεύτερη δόση να αναμένεται στα τέλη Μαΐου ή έως τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το είδος ενέργειας που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Πότε καταβάλλεται η δεύτερη δόση

Η δεύτερη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης αφορά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την πρώτη καταβολή και διαφοροποιείται χρονικά ανά κατηγορία καυσίμου:

Έως 29 Μαΐου 2026

Για αγορές πετρελαίου, πέλετ ή καυσόξυλων που έγιναν έως 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν μέχρι 30 Απριλίου.

Έως 31 Ιουλίου 2026

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, που καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατανάλωσης.

Ήδη, περισσότεροι από 1,1 εκατ. πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση, συνολικού ύψους άνω των 124 εκατ. ευρώ.