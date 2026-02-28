Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί ξανά με το Ισραήλ και το Ιράν να έχουν ξεκινήσει πάλι τις εχθροπραξίες κάτι που έχει και αντίκτυπο στον χώρο του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εθνικού Μετώπου του Ισραήλ απέστειλε οδηγία αναβολής όλων των αθλητικών διοργανώσεων το σαββατοκύριακο. Μάλιστα η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Αγαπητοί οπαδοί,

Λόγω των οδηγιών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, η διεύθυνση του πρωταθλήματος ανακοίνωσε ότι οι αγώνες του πρωταθλήματος που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα της Μακάμπι εναντίον της Χάποελ Χάιφα, έχουν αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, οι αγώνες της κατηγορίας νέων δεν θα διεξαχθούν σήμερα.

Να προσέχετε τον εαυτό σας!».