Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός «αξιολογεί αυτήν την ώρα τα αποτελέσματα της επίθεσης» και είναι σε «κατάσταση προετοιμασίας σε πολλά μέτωπα σε περίπτωση που η εκστρατεία επεκταθεί σε άλλα θέατρα» της επιχείρησης, προστίθεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονταν για την επίθεση αυτή «στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια μηνών, στο κέντρο της οποίας ήταν μία προσπάθεια (των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών) να εντοπίσουν ένα παράθυρο δράσης μόλις οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος συναντιόντουσαν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μέρος των στόχων της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP, χωρίς να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.