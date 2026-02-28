Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της εταιρείας, στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 06:30 UTC, δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους για την εμπορική ναυτιλία σε κομβικές θαλάσσιες ζώνες της περιοχής.

Η Diaplous επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε ταχεία κλιμάκωση εντός των επόμενων 24 έως 72 ωρών, με πιθανές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, τον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν, τον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα.

Μεταξύ των πιθανών κινδύνων περιλαμβάνονται θαλάσσιες παρενοχλήσεις, επιθέσεις εξ αποστάσεως, κατασχέσεις πλοίων ή ακόμη και ναρκοθέτηση σε θαλάσσιες διόδους υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι πλοία που θεωρείται ότι συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ ή συμμάχους τους, καθώς και όσα μεταφέρουν φορτία στρατηγικής σημασίας, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ελέγχων ή επιθέσεων, ακόμη και μέσω μη κρατικών φορέων ή αντιπροσώπων.

Η εταιρεία δεν αποκλείει επίσης αναζωπύρωση των επιθέσεων των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και πυραύλους κατά πλοίων.

Ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στη θαλάσσια περιοχή, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες αναγνώρισης και μεγαλύτερο κίνδυνο επικίνδυνων προσεγγίσεων πλοίων ή παρεμβάσεων κοντά σε θαλάσσια «σημεία συμφόρησης» και λιμενικές εισόδους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για πιθανές ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα AIS και GNSS, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιοπιστία της πλοήγησης και να αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ή προσάραξης σε θαλάσσιους διαδρόμους υψηλής κυκλοφορίας.

Συστάσεις προς τα πλοία

Η Diaplous καλεί τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων:

ενίσχυση της επιτήρησης στη γέφυρα και στο κατάστρωμα,

στη γέφυρα και στο κατάστρωμα, περιορισμός της πρόσβασης στο πλοίο και έλεγχος των φυσικών φραγμών ασφαλείας, εφαρμογή των διαδικασιών BMP MS 2025 (σσ επικαιροποιημένο διεθνές εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των πλοίων)ανάλογα με την απειλή και την περιοχή επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συνιστά τη διατήρηση συνεχούς ετοιμότητας για άμεση αναφορά περιστατικών ή ύποπτων δραστηριοτήτων, με επικοινωνία μέσω των καθιερωμένων καναλιών, όπως το United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (σσ βρετανικός οργανισμός συντονισμού και ενημέρωσης για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας UKMTO) και το Maritime Security Centre – Indian Ocean (MSCIO) διεθνές κέντρο ναυτικής ασφάλειας που λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης και συντονισμού για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στον Ινδικό Ωκεανό και σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εντοπισμού UAV, πυραύλων, εκρήξεων ή απόπειρας επιβίβασης.

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου τονίζει ακόμη την ανάγκη διεξαγωγής ασκήσεων ετοιμότητας στο πλήρωμα, επανελέγχου των διαδικασιών πυρόσβεσης και ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς και επιβεβαίωσης εναλλακτικών μέσων πλοήγησης σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων δορυφορικής καθοδήγησης.

Τέλος, η Diaplous συνιστά στις ναυτιλιακές εταιρείες να ενισχύσουν τον συντονισμό μεταξύ πλοίων, επιχειρησιακών κέντρων και παρόχων ασφάλειας, να επανεξετάσουν τις διαδρομές και τις ασφαλείς περιοχές αναμονής και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να εξετάσουν το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή αλλαγής πορείας για την αποφυγή περιοχών υψηλού κινδύνου.