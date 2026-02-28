Στις φλόγες βρίσκεται ξανά ο πλανήτης, αφού σήμερα το πρωί ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν, με απρόβλεπτες συνέπειες στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε διάγγελμά του, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες», αλλά «έχουμε σκοπό να καταστρέψουμε το Ναυτικό και το καθεστώς της Τεχεράνης». Η φράση αυτή δείχνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει σκοπό να φθάσει έως το τέλος, δηλαδή να καταστρέψει το ιρανικό καθεστώς και δε θα κάνει πίσω, ούτε σε ενδεχόμενο απωλειών.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερά κακών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Οι απειλητικές δραστηριότητές της θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Παραδώστε τα όπλα σας. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια με πλήρη ασυλία, ή θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», λέει ο Τραμπ. «Στον υπέροχο, περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Μείνετε σε καταφύγια. Μην βγείτε από τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνο έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνεχίζει.