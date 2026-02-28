Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση με το φως της ημέρας σήμερα Σάββατο 28/2 κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης, ενώ το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Oι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στα πλήγματα, όπως επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Πριν από λίγο, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς».

«Οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους πυραύλους του Ιράν και θα ισοπεδώσουν την πυραυλική του βιομηχανία, διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα καταστρέψουμε το ναυτικό τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες».

Wall Street Journal και New York Times μετέδωσαν πως τα χτυπήματα ενάντια στο Ιράν είναι όντως κοινή επιχείρηση Ισραήλ, ΗΠΑ και όχι μονομερές πλήγμα από το Τελ Αβίβ – γεγονός που επιβεβαίωσε ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης αποκλείστηκαν από τις αρχές, ενώ και άλλες εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, όπως και σε άλλες ιρανικές πόλεις.

«Ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη – Το Ιράν θα κάνει αντεπίθεση»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έγιναν πλήγματα εναντίον του υπουργείου Πληροφοριών, του υπουργείου Άμυνας, του συγκροτήματος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν στην Τεχεράνη.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.