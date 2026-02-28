Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη «σκιά» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε συντονισμένοι επιχείρηση κατά το Ιράν, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις σε προεδρικά κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση με το φως της ημέρας σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης.

Το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Με εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ απαντά το καθεστώς της Τεχεράνης.