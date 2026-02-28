Με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει συνεχίζεται σήμερα η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών.

Στο κλειστό της Μίκρας οι δύο ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τον αγώνα για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχής τους στο final-4 του κυπέλλου, αλλά θέλουν και τη νίκη για διαφορετικούς λόγους. Ο ΠΑΟΚ για να διατηρήσει τις μαθηματικές ελπίδες του για την 4η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός για να διεκδικήσει ακόμα και τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής στο κλειστό του Μετς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Θέτιδα και θέλει να κάνει άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο ΖΑΟΝ θα υποδεχθεί τον ΑΟ Θήρας, ενώ ο Ηλυσιακός θα παίξει απέναντι στον Μίλωνα. H AEK θα αναμετρηθεί στο Ολυμπιακό Χωριό με το Μαρκόπουλο και τέλος ο Πανιώνιος θα προσπαθήσει να κάνει μια καλή εμφάνιση απέναντι στον Άρη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Σάββατο (28/02)

Παναθηναϊκός– Θέτιδα Βούλας (17:00)

ΖΑΟΝ– ΑΟ Θήρας (17:00)

Ηλυσιακός– Μίλωνας (18:00)

ΑΕΚ – Μαρκόπουλο (19:00)

Πανιώνιος – Άρης (19:00)

ΠΑΟΚ– Ολυμπιακός (21:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 51

2. Ολυμπιακός 47

3. Πανιώνιος 42

4. ΑΟ Θήρας 36

5. ΠΑΟΚ 31

6. ΖΑΟΝ 30

7. ΑΕΚ 28

8. Θέτις 25

9. Μίλωνας 20

10. Μαρκόπουλο 14

11. Άρης 12

12. Ηλυσιακός 6