Στο κλειστό της Παιανίας διεξάγεται σήμερα και αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με συμμετοχές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και «μάχες» που θα προσφέρουν μεγάλο θέαμα και θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2, από τις 19:00 έως τις 21:00.

60 μ. – 200 μ.

Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) διανύει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του, με σταθερούς χρόνους κάτω από τα 6.70 και δικαιολογημένη την προσδοκία της κατάκτησης του πρώτου χρυσού μεταλλίου στα 60 μ. στη διοργάνωση. Ο αθλητής του Κώστα Βογιατζάκη είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αήττητος μέχρι σήμερα στις εντός συνόρων διοργανώσεις.

Ο Νικόλας Παναγιωτόπουλο (Άθλος Κερατσινίου έτρεξε στο Βαλκανικό σε 6.69 και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) έχει κάνει φέτος νέο ατομικό (6.71). Ο τελευταίος έγινε ο πρώτος Έλληνας μετά από 25 χρόνια που κατεβαίνει το φράγμα των 21.00 στα 200 μ. και, με αυτοπεποίθηση, θα διεκδικήσει να επαναλάβει αυτόν τον χρόνο και να κάνει πέντε τις νίκες του στα 200 μ. Ο Παναγιωτόπουλος θα είναι ο βασικός του αντίπαλος.

Ο Λάμπρος Βολίκας έχει κάνει φέτος 6.72, ωστόσο ο τραυματισμός στην ημερίδα τού στέρησε μια καλή συνέχεια, καθώς αναγκάστηκε να αφήσει πρόωρα τη χειμερινή δράση. Θέση εκκίνησης θα πάρει και ο Δημήτρης Χρυσάφης με φετινό 6.75, αλλά και ο περσινός νικητής, Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ).

60 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Βασίλης Μυριανθόπουλος 6.64

Νικητής 2025: Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ) 6.71

200 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Σωτήρης Γκαραγκάνης 20.99

Νικητής 2025: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου) 21.12

400 μ.

Ο κορυφαίος αθλητής φέτος στην απόσταση, Τζορτζ Φρανκς, θα αγωνίζεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εντός συνόρων, ο Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) και ο Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης) έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς διαθέτουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ο Σιμόνι έχει πετύχει ατομικό ρεκόρ με 47.73 και ο Κεχιόπουλος 47.74.

Ο 19χρονος Παναγιώτης Μπερτόλης (Μεσσηνιακός) κυνηγά επίδοση κάτω από το ατομικό του 48.11 και ο Κυριάκος Τσικιλής (ΑΟ Ερμής) κάτω από το 48.27.

Κορυφαία επίδοση 2026: Τζορτζ Φρανκς 45.83

Νικητής 2025: Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) 48.17

800 μ. – 3.000 μ.

Ο Ηλίας Αργύρης (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών) ξεχώρισε στην τελευταία ημερίδα της Παιανίας με 1:50.92, που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ και την κορυφαία επίδοση φέτος στη χώρα. Ο Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) έχει κάνει μια σειρά από καλές εμφανίσεις, με τελευταία αυτή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα (1:51.15). Οι δύο τους έχουν τον πρώτο λόγο.

Στην κούρσα θα μπει και ο νικητής του 2024, Χάρης Ξενιδάκης (Σητειακός ΑΟ), που έχει τρέξει φέτος σε 1:52.28.

Στα 1.500 μ., ο Γιώργος Μαντζαρίδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας) δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Με 3:47.07 έχει την κορυφαία επίδοση στην απόσταση και μια σειρά καλών και σταθερών εμφανίσεων. Ο περσινός νικητής, Παναγιώτης Πετρουλάκης, θα απουσιάζει από τον αγώνα.

Στα 3.000 μ., ο Ορφέας Ιωάννου με 8:24.34 έχει το προβάδισμα για την πρώτη θέση. Ξεχωρίζουν οι Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου), Ανδρέας Γεωργίου (ΓΑΣ Αγρινίου) και οι Παναγιώτης και Θανάσης Ζυγούρης του ΣΑΚΑ.

800 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Ηλίας Αργύρης 1:50.92

Νικητής 2025: Βασίλης Σαλπάς (ΑΣΕ Δούκα) 1:53.58

1.500 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Γιώργος Μαντζαρίδης 3:47.07

Νικητής 2025: Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ο Ιλισσός) 3:52.22

3.000 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Ορφέας Ιωάννου 8:24.34

Νικητής 2025: Γιώργος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου) 8:31.09

60 μ. Εμπ.

Ωραία κούρσα θα γίνει στα ψηλά εμπόδια των Ανδρών, με τους Παναγιώτη Ρούμτσιο (ΠΑΟ), Αναστάση Ηλιόπουλο (ΓΣ Κηφισιάς) και Γιάννη Καμαρινό (ΠΑΟΚ) να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ρούμτσιος είναι ο περσινός νικητής και ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση φέτος στην Ελλάδα, ενώ έδειξε πως είναι σε θέση να πετύχει χρόνους κάτω από 7.80. Ο Ηλιόπουλος έχει φτάσει το ατομικό του ρεκόρ στα 7.86 και ο Καμαρινός στα 7.88.

Κορυφαία επίδοση 2026: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος 7.81

Νικητής 2025: Χρήστος Ρούμτσιος (Παναθηναϊκός ΑΟ) 7.88

Ύψος

Ο Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ) είναι ο νικητής των τριών προηγούμενων διοργανώσεων και το φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και στον φετινό αγώνα. Ο αθλητής έχει περάσει τα 2,27 μ., επίδοση που θέλει να επαναλάβει σε μια χρονική στιγμή σημαντική για εκείνον, καθώς διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Τορούν.

Ο 18χρονος Χάρης Αλιβιζάτος έχει περάσει τα 2,19 μ. και κυνηγά επιδόσεις πάνω από το φράγμα των 2,20 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Αντώνης Μέρλος 2,27 μ.

Νικητής 2025: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ) 2,20 μ.

Επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ) θα είναι ένα από τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου, καθώς διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και είναι πιο έτοιμος από ποτέ να διεκδικήσει μεγάλα ύψη. Φέτος έχει κάνει 6,00 μ., επίδοση που αναμένεται να βελτιωθεί στο κλειστό της Παιανίας.

Ο αθλητής έχει ατομικό ρεκόρ κλειστού στίβου 6,05 μ., νέα κοντάρια στα οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως και την αυτοπεποίθηση που του επιτρέπει να βλέπει τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Ο Καραλής μετρά πέντε νίκες στη διοργάνωση. Ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ) έχει κάνει φέτος 5,56 μ. και βλέπει υψηλότερα, όπως και ο Γιώργος Παπανστασίου (ΠΑΟΚ) που πέρασε την περασμένη εβδομάδα στο ίδιο στάδιο, τα 5,42 μέτρα.

Κορυφαία επίδοση 2026: Εμμανουήλ Καραλής 6,00 μ.

Νικητής 2025: Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 6,01 μ.

Μήκος

Ο Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) μετρά μια σειρά από καλές εμφανίσεις στη διάρκεια της περιόδου, με αποκορύφωμα το 8,27 μ. στο μίτινγκ του Βελιγραδίου. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έκανε ήδη έναν αγώνα στο κλειστό της Παιανίας και προσγειώθηκε στα 8,23 μ. Την Κυριακή, μπροστά στο ελληνικό κοινό, θα επιδιώξει να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ.

Επιδόσεις πάνω από τα 8,00 μ. θέλει να πετύχει ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων), που φέτος έχει κάνει 7,90 μ. Ο 19χρονος Βασίλης Μαγουλιώτης (ΑΟ Κάλλιστος) έχει πετύχει 7,60 μ. και ο Χρήστος Χήτας (Πυγμή) 7,55 μ.

Κορυφαία επίδοση 2026: Μίλτος Τεντόγλου 8,27 μ.

Νικητής 2025: Μιλτιάδης Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς) 7,92 μ.

Τριπλούν

Ο Ανδρέας Πανταζής τραυματίστηκε (υπέστη διάστρεμμα) στην προπόνηση της Πέμπτης και χάνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε μια χρονική στιγμή της περιόδου όπου έδειχνε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση (16,71 μ. φετινό ρεκόρ).

Σε πολύ καλή κατάσταση είναι και ο Νίκος Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ), με φετινό 16,33 μ. και ενδείξεις πως είναι σε θέση να φτάσει ακόμη πιο μακριά. Με ενδιαφέρον αναμένεται η επανεμφάνιση του Δημήτρη Τσιάμη (ΟΣΦΠ) μετά την επέμβαση που τον κράτησε πίσω, με τις 19 νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης. Στον αγώνα θα συμμετάσχει και ο Γιώργος Γρέψιος (ΓΣ Σέρρες 93), όχι όμως ο Γιάννης Γκάρτσιος, που αντιμετωπίζει ενόχληση στον αστράγαλο.

Κορυφαία επίδοση 2026: Ανδρέας Πανταζής 16,71 μ.

Νικητής 2025: Δημήτρης Τσιάμης (Ολυμπιακός ΣΦΠ) 16,09 μ.

Σφαιροβολία

Δυνατός αγώνας αναμένεται στη σφαιροβολία Ανδρών, με τους Ιάσονα Μαχαίρα (Παναξιακός) και Κώστα Γεννίκη (ΠΑΟ) να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο πρώτος έχει πετύχει φέτος 19,31 μ., βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ ο δεύτερος 18,93 μ. πριν από λίγες ημέρες στην Τσεχία.

Στη μάχη των μεταλλίων θα μπουν και ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) με τον Τάσο Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος), αλλά και ο νεαρός Βαλάντης Κανοτζιάν (ΜΕΑΣ Τρίτων)

Κορυφαία επίδοση 2026: Ιάσονας Μαχαίρας 19,31 μ.

Νικητής 2025: Αναστάσιος Λατιφλάρι (ΑΣ Κένταυρος) 18,56 μ.

7αθλο

Ο Άγγελος Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας) έχει τον πρώτο λόγο στο έπταθλο και μεγάλο στόχο μια επίδοση πάνω από το ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής διανύει καλή αγωνιστική σεζόν, με επιδόσεις που του επιτρέπουν να κυνηγά μια ακόμη καλύτερη συγκομιδή βαθμών.

Κορυφαία επίδοση 2026: Άγγελος Ανδρέογλου 5.662 β.

Νικητής 2025: Αντώνης Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας) 5.464 β.

5.000 μ. Βάδην

Ωραίος αγώνας θα γίνει και στο βάδην Ανδρών, με τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ (Παμμηλιακός) να έχει τον πρώτο λόγο και τους Γιώργο Κριτούλη (ΑΓΕΣ Κάμειρος), Παναγιώτη Σάλτη (Φωκιανός Καρδίτσας) και Ανδρέα Παπαστεργίου (ΠΑΟ) να διεκδικούν θέση στο βάθρο και καλές επιδόσεις.

Ο Παπαμιχαήλ έχει στο ενεργητικό του εννέα νίκες στον κλειστό στίβο και είναι κάτοχος του ρεκόρ της διοργάνωσης από το 2024 (19:01.44).

Νικητής 2025: Γιώργος Κριτούλης (ΑΓΕΣ Κάμειρος) 20:40.51