Liveblog: Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών – Συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, κλειστό το κέντρο της Αθήνας
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, για τη συμπλήρωση των τριών χρόνων από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
Σπαρακτικές είναι οι εικόνες στα Τέμπη στο σημείο της σύγκρουσης τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.
Οι συγγενείς φτάνουν συνεχώς την τελευταία ώρα και αφήνουν ένα λουλούδι στο χώρο που βρίσκεται το αυτοσχέδιο μνημείο ή το όνομα του δικού τους ανθρώπου.
Όπως η γιαγιά του Τάσου Κουτσόπουλου που λύγισε μόλις είδε το πρόσωπο του εγγονού της στο μνημείο που έφτιαξε η οικογένεια του στο σημείο, σύμφωνα με το larissanet.gr.
«Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας συμπαραστέκεται» δήλωσε στα ΜΜΕ ο κ. Γιώργος Κουτσόπουλος παππούς του Τάσου προσθέτωντας πως θα παλέψουν ενόψει της δίκης της 23ης Μαρτίου.
Στη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, η Χρυσούλα, μια γυναίκα που ταξίδευε επί χρόνια στην ίδια διαδρομή, μοιράστηκε τη δική της προσωπική σύνδεση με το γεγονός.
«Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί δεν είχα καταφέρει να έρθω. Και μόνο που βρίσκεσαι εδώ και βλέπεις αυτά τα ονόματα, δεν υπάρχει λόγος και λόγια γενικά να πεις για αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η μαρτυρία της αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς για πάνω από μια δεκαετία χρησιμοποιούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο με την οικογένειά της. «Εγώ ζούσα στην Ημαθία 13 χρόνια και ταξίδευα κάθε μέρα με τα παιδιά μου στο τρένο και το '22 ήρθαμε και ζήσαμε στην Αθήνα. Φανταστείτε τι αισθήματα έχω αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ταξίδευα πολύ συχνά».
Η Χρυσούλα περιέγραψε τη δική της καθημερινότητα, σημειώνοντας ότι η οικογένειά της ζούσε στην Αθήνα και η ίδια έπαιρνε συνεχώς το τρένο από το Πλατύ μαζί με τα δύο παιδιά της. «Δεν έχω λόγια... να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτές τις οικογένειες. Αυτό που γίνεται είναι πολύ τραγικό, οδυνηρό για αυτές τις οικογένειες που παλεύουν για την αλήθεια», τόνισε, συμπληρώνοντας την ανάγκη για δικαίωση των αθώων θυμάτων, «που θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι στη θέση τους».
Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, δηλώνοντας το «παρών» στην κινητοποίηση για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Η προσέλευση συνεχίζεται, με τους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος να γεμίζουν σταδιακά.
Ο πατήρ Χριστόδουλος από το Αίγιο τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων στο Σύνταγμα, με πρωτοβουλία του Ηλία Παπαγγελή.
«Πρέπει να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Τα παιδιά είναι τα παιδιά μας, είναι πολύ σκληρό και οδυνηρό», δήλωσε συγκινημένος ο πατήρ Δημήτριος, από τον χώρο της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα.
Συγκεντρώσεις σε πάνω από 80 περιοχές, πραγματοποιούνται σήμερα, για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.
Πέρα από τις κινητοποιήσεις, το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο από το πρωί στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.
Εκεί, από νωρίς συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά και αφήνουν ένα λουλούδι.
Στην Λάρισα, που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και απεργιακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων, φορέων και πολιτών, ενώ πλήθος τοπικών φορέων καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις, στην απεργιακή συγκέντρωση και στις υπόλοιπες δράσεις.
Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιείται στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας.
Παράλληλα, στις 13:00 θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη, παρουσία συγγενών των θυμάτων και πολιτών, που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
Επίσης, στις 19:00 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί και μεγάλη συναυλία στη Λάρισα αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.
Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα σεβασμού και ενότητας, καλώντας την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να διορθώσει τα λάθη και τα κενά στη λειτουργία της και να διασφαλίσει ότι μια τέτοια τραγωδία δεν θα επαναληφθεί.
Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:
Τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που πλήγωσε όλους τους Έλληνες, η μνήμη των θυμάτων και ο πόνος των συγγενών συναντώνται σε ένα κοινό αίτημα: οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν με τρόπο αυστηρό, αλλά και αμερόληπτο στη δίκη που ξεκινά. Ενώ η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα.
Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος. Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε.
Στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
Σύμφωνα με την Τροχαία έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας ενώ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες αναμένεται να εφαρμοστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.
Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
«Είμαστε εδώ ξανά μετά από τρία χρόνια. Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν τα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας», δήλωσε πριν από λίγο ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η συγκέντρωση για τη μνήμη των τριών χρόνων από το δυστύχημα στα Τέμπη.
«Το κομμάτι των εκταφών είναι το πιο κομβικό κομμάτι που θα αποδείξει όλο αυτό που κρύβουν τρία χρόνια τώρα. Γιατί δεν θέλουν να γίνουν εκταφές. Εμείς θα επιμείνουμε και στο τέλος θα αποδείξουμε ότι το κράτος δολοφονεί. Συνέχεια βλέπω εμπόδια και αυτό θα φανεί και σήμερα αν θα μας αφήσουν να κάνουμε ειρηνικά τη συγκέντρωσή μας», δήλωσε ο ίδιος.
Οι περισσότερες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικά σημεία των πόλεων.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε 95 σημεία της Ελλάδας, ενώ υπάρχουν καλέσματα και σε 25 πόλεις του εξωτερικού.
Αναλυτικά, απεργιακές αποφάσεις έχουν ακόμα πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατ. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Έβρου, Χανίων, Κορίνθου, Ιωαννίνων, Άρτας, Κέρκυρας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Χανίων. Επίσης, στάση εργασίας έχουν αποφασίσει τα Εργατικά Κέντρα: Καρδίτσας, Έδεσσας – Αλμωπίας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λιβαδειάς, Θεσπρωτίας, Ελασσόνας, Φωκίδας.
Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία για σήμερα, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «Δε θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, τα προηγούμενα από αυτό και τα επόμενα που ακολούθησαν. Τους νεκρούς στη Μάνδρα και στο Μάτι, τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν σε πλημμύρες και φωτιές. Ως Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα».
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.
Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.
Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00.
Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
– από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,
– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,
– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,
– από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.
Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.
Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:
Τραμ Γραμμή 7:
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και
– ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.
Τραμ Γραμμή 6:
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,
– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.
Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.
Σημειώνεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.
Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργίας, «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Συμμετοχή της ΠΝΟ
Πανελλαδική απεργία προκήρυξε και η ΠΝΟ, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλη τη μέρα.
Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία υπογραμμίζει: «Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και η ναυτική οικογένεια γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι είναι ζωτικής σημασίας η τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφάλειας και επίσης όταν αυτά παραβιάζονται, τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τραγικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουν λάβει χώρα στις θαλάσσιες, χερσαίες και εναέριες μεταφορές».
«Οι Ναυτεργάτες με αυτή τους την απόφαση αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους μας αλλά και στους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιου είδους δυστυχήματα», προστίθεται στην ανακοίνωση.
«Ταυτόχρονα υπενθυμίζουν ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συνεχίσει εντατικά να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να γίνεται πράξη σε όλα τα μήκη και πλάτη ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα δεν είναι μόνο ένα σύνθημα».
ΗΣΑΠ και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.
Αναμένονται εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας από σήμερα το πρωί.