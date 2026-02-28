Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και η μνήμη των 57 που έχασαν τη ζωή τους τιμήθηκε σήμερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο με συλλαλητήρια στο κέντρο των πόλεων και πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Στις πορείες πρωτοστάτησαν νέα παιδιά, μαθητές και φοιτητές. Δίπλα τους, χιλιάδες απλοί άνθρωποι, εκπρόσωποι συνδικάτων, συλλόγων, φορέων και συλλογικοτήτων που διατράνωσαν το αίτημά τους για δικαιοσύνη, ζητώντας από όλους να μη σβηστεί από τη συλλογική μνήμη το “έγκλημα”, όπως το χαρακτήρισαν, των Τεμπών.

Εργατικό Κέντρο Χανίων, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι και μηχανικοί, αυτοδιοικητικοί και πανεπιστημιακοί, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο και την πορεία στα Χανιά, η οποία ξεκίνησε από την κεντρική δημοτική αγορά και κατέληξε στην αντιπεριφέρεια Χανίων. Πολίτες όλων των ηλικιών τραγούδησαν και φώναξαν συνθήματα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων σε μία ημέρα θλίψης, όπως τόνισαν οι ομιλητές, αλλά και μέρα αιτημάτων που αφορούν την ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την τήρηση όλων των κανόνων ελέγχων και την προστασία των εργαζομένων.

Οι δικηγόροι των Χανίων, μέσω του συλλόγου τους, κάνουν λόγο για ανάγκη δικαιοσύνης με πλήρη διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε κάθε υπαίτιο, ενώ από την πλευρά τους, συνταξιούχοι του νομού επιμένουν σε συλλογικούς αγώνες που να αποτρέπουν το κέρδος να μπαίνει πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν μέσω του συλλόγου τους για την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες του τραγικού δυστυχήματος, ενώ οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης είπαν πως οι νέοι δεν πρέπει να ζουν μέσα στο φόβο, ούτε να κινούνται σε κοινωνίες όπου οι υποδομές δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας.

Στο Ρέθυμνο, το συλλαλητήριο στην Πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη είχε πρωταγωνιστές τους φοιτητές και τη μαθητιώσα νεολαία, που όλοι μαζί συμμετείχαν στη συναυλία και πορεία που πραγματοποιήθηκαν στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Κοινό αίτημα των συμμετεχόντων, η απόδοση δικαιοσύνης και η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών και αιτιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.