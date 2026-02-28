Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τους αθλητές που αγωνίζονται στο Ισραήλ, με τις Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χαποέλ Τελ Αβίβ να αλλάζουν και πάλι έδρα για τους αγώνες της Euroleague.

Οι δύο σύλλογοι θα αφήσουν και πάλι το Τέλ Αβίβ και θα επιστρέψουν σε Βελιγράδι η Μακάμπι και Σόφια αντίστοιχα η Χαποέλ, κάτι που επηρεάζει και τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι δυο «αιώνιοι» θα αντιμετωπίζουν την φετινή έκπληξη της διοργάνωσης την Χαποέλ στη Σόφια, με τους «πράσινους», να φιλοξενούνται στις 2 Απριλίου για την 35η αγωνιστική και πέντε ημέρες αργότερα θα παίξουν εκεί οι «ερυθρόλευκοι» για την 37η αγωνιστική.