Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους -νέα παιδιά, φοιτητές, γονείς, συζύγους και αδέρφια. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή, ενώ ο τόπος της τραγωδίας συνεχίζει να συγκινεί όποιον τον επισκέπτεται.

Όπως κάθε χρόνο, την ημέρα της μαύρης επετείου, συγγενείς των θυμάτων και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο της σύγκρουσης για να αφήσουν ένα λουλούδι και να αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα θύματα.

Αυτή την ώρα αρχίζουν να προσέρχονται οι πρώτοι συγγενείς, που φροντίζουν τον χώρο όπου έχουν στήσει ένα μικρό μνημείο για τους δικούς τους ανθρώπους. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε λουλούδι και κάθε σημείωμα αποτελούν προσωπική και βαθιά συγκινητική αναφορά στους αγαπημένους τους.

Αργότερα, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, σύμφωνα με το larissanet.gr.