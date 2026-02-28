Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. όταν ένας άνδρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε άσχημα τη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους, στο κέντρο της πόλης και μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, έχοντας μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ όπως φαίνεται είχε ποινικό παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση (έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα).