Με την διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής των playoffs και playouts συνεχίζεται σήμερα και αύριο το πρωτάθλημα της Super League 2.

Η αναμέτρηση που κλέβει την παράσταση στον Α’ όμιλο είναι αυτή μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και του πρωτοπόρου Ηρακλή. Η Νίκη Βόλου που είναι πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή δοκιμάζεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα Β’.

Αύριο για τον Β’ όμιλο η πρωτοπόρος Καλαμάτα υποδέχεται την Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού Β’.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Α Όμιλος

Playoffs

Σάββατο (28/02)

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής (15:00)

Αστέρας B’ AKTOR – Νίκη Βόλου (15:00)

Playouts

Σάββατο (28/02)

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης – ΠAOK B’ (15:00)

Καμπανιακός – Μακεδονικός (15:00)

Β Όμιλος

Playoffs

Κυριακή (1/3)

Καλαμάτα – Μαρκό (15:00)

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος (15:00)

Playouts

Κυριακή (1/3)

Παναργειακός – Athens Kallithea (15:00)

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη (15:00)

Χανιά – Αιγάλεω (15:00)