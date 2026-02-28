Με την διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής των playoffs και playouts συνεχίζεται σήμερα και αύριο το πρωτάθλημα της Super League 2.
Η αναμέτρηση που κλέβει την παράσταση στον Α’ όμιλο είναι αυτή μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και του πρωτοπόρου Ηρακλή. Η Νίκη Βόλου που είναι πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή δοκιμάζεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα Β’.
Αύριο για τον Β’ όμιλο η πρωτοπόρος Καλαμάτα υποδέχεται την Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού Β’.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Α Όμιλος
Playoffs
Σάββατο (28/02)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής (15:00)
Αστέρας B’ AKTOR – Νίκη Βόλου (15:00)
Playouts
Σάββατο (28/02)
Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)
Νέστος Χρυσούπολης – ΠAOK B’ (15:00)
Καμπανιακός – Μακεδονικός (15:00)
Β Όμιλος
Playoffs
Κυριακή (1/3)
Καλαμάτα – Μαρκό (15:00)
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος (15:00)
Playouts
Κυριακή (1/3)
Παναργειακός – Athens Kallithea (15:00)
Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη (15:00)
Χανιά – Αιγάλεω (15:00)