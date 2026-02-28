Καθώς παρουσίαζαν δημοσίως την επιχειρηματολογία τους για μια νέα αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι σύμβουλοί του ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν είχε ξαναρχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, διέθετε αρκετό πυρηνικό υλικό για να κατασκευάσει μια βόμβα μέσα σε λίγες μέρες και ανέπτυσσε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που σύντομα θα ήταν σε θέση να χτυπήσουν τις ΗΠΑ.

Και οι τρεις αυτοί ισχυρισμοί είναι είτε ψευδείς είτε αναπόδεικτοι, σχολιάζουν οι New York Times.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διεθνείς ομάδες παρακολούθησης όπλων και εκθέσεις αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών παρουσιάζουν μια πολύ διαφορετική εικόνα της επείγουσας απειλής που αποτελεί το Ιράν από αυτή που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος τις ημέρες που προηγήθηκαν των επιθέσεων του Σαββάτου.

Το Ιράν έχει λάβει μέτρα για να ανασκάψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τον περασμένο Ιούνιο από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και έχει ξαναρχίσει τις εργασίες σε ορισμένες τοποθεσίες που είναι από καιρό γνωστές στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Ιράν έχει καταβάλει ενεργές προσπάθειες για να ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου ή να κατασκευάσει μηχανισμό για την πυροδότηση βόμβας.

Τα αποθέματα ουρανίου που έχει ήδη εμπλουτίσει το Ιράν παραμένουν θαμμένα μετά τις επιθέσεις του περασμένου έτους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να κατασκευάσει μια βόμβα «μέσα σε λίγες μέρες».

Το Ιράν διαθέτει ένα μεγάλο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, ικανούς να χτυπήσουν το Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν απέχει πιθανώς χρόνια από το να διαθέτει πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν τις ΗΠΑ.