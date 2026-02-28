Το Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτική επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ενώ οι σειρήνες χτύπησαν στο Τελ Αβίβ, ενώ εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε πριν από λίγο ότι έχουν χτυπηθεί κάποιοι στόχοι στο Ιράν, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποιο σημείο ακριβώς.

«Το Κράτος του Ισραήλ εξαπέλυσε προληπτικό πλήγμα κατά του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη απειλών κατά του Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται στο άμεσο μέλλον επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του.

Κατόπιν τούτου, και βάσει των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τον Νόμο Πολιτικής Άμυνας, ο Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ υπέγραψε ειδική διαταγή με την οποία επιβάλλεται ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ.

Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Το πρακτορείο FARS, από την πλευρά του, μετέδωσε ότι πύραυλοι έπληξαν την κεντρική συνοικία Τζομχούρι στην πρωτεύουσα του Ιράν και τον δρόμο όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Reuters, απαγορεύτηκαν όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, κλείνουν επιχειρήσεις, ενώ συστήνεται να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, αφού οι Ισραηλινοί αναμένουν ενδεχόμενα αντίποινα.

Δεν έχει γίνει, προς το παρόν, αναφορά για επέμβαση των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ παρότρυναν χθες το διπλωματικό προσωπικό τους στην πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από το Ισραήλ -τον πιο στενό σύμμαχο της Ουάσιγκτον κι ορκισμένο εχθρό του Ιράν- λόγω των «κινδύνων για την ασφάλειά» του.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με φόντο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει κλείσει τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις και κάλεσε τους πολίτες να μην προσέρχονται στα αεροδρόμια.