Η μνήμη της τραγωδίας των Τεμπών «ξεσηκώνει» σήμερα τη Λάρισα, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Από το πρωί, πολλές επιχειρήσεις στη Λάρισα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των φορέων και παρέμειναν κλειστές, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας και η ΣΙΚΑΕΛ έχουν προτείνει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία, σύμφωνα με το larissanet.gr.